У Украины «появились вопросы» к Великобритании после отражения атаки Ирана Кулеба заявил о появившихся вопросах к Кэмерону после отражения атаки Ирана

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

У Киева появились вопросы к министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону после помощи британских ВВС в отражении атаки Ирана на Израиль, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции LBC. По его словам, он намерен провести «открытые дискуссии» по этому поводу во время встречи с британским коллегой, которая состоится на этой недели.

У меня появились новые вопросы, и я с нетерпением жду предстоящих встреч, в том числе с Кэмероном, которая, как ожидается, состоится на этой неделе, чтобы провести открытые дискуссии, — сказал Кулеба.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что соглашение США с Киевом по гарантиям безопасности должно работать, как меморандум с Израилем. По его словам, Киев рассчитывает именно на такой подход в вопросе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты не будут принимать на себя «боевую роль» на Украине. Спикер напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что нога американского солдата не ступит на землю Украины.

Тем временем издание Defense One со ссылкой на министра американских Военно-морских Сил Карлоса дель Торо подсчитало, что ВМФ США потратил около $1 млрд на защиту Израиля от выпущенных в ночь на 14 апреля иранских ракет и отражение атак движения хуситов «Ансар Аллах» на корабли в Красном море с октября прошлого года. Отмечается, что сейчас Штаты занимаются возмещением боеприпасов за счет дополнительного финансирования.