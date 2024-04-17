В ВМС США рассказали, сколько стоило отражение атаки Ирана на Израиль ВМС США потратили почти $1 млрд на отражение атак Ирана и хуситов

Фото: Navy Petty Officer 3rd Class Alexandria Esteban

ВМФ США потратил около $1 млрд на защиту Израиля от выпущенных в ночь на 14 апреля иранских ракет и отражение атак движения хуситов «Ансар Аллах» на корабли в Красном море с октября прошлого года, сообщило издание Defense One со ссылкой на министра американских Военно-морских Сил Карлоса дель Торо.

Сейчас мы приближаемся к $1 млрд расходов на боеприпасы, которые нам нужно возместить за счет дополнительного финансирования, — заявил дель Торо.

Йеменское движение «Ансар Аллах» после обострения в секторе Газа заявило, что будет атаковать территорию Израиля и не позволит проходить через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море связанным с Иерусалимом судам, пока не прекратится операция в палестинском анклаве.

Хуситы уже нанесли удары по десяткам гражданских судов. США в ответ на действия «Ансар Аллах» объявили о формировании коалиции и начали операцию по охране судов и обеспечению свободы навигации в Красном море.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что правительство примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля. По его словам, удар по израильской территории при таком развитии событий будет намного сильнее, чем предыдущий. Власти Израиля совершили стратегическую ошибку, обстреляв иранское консульство в Сирии, констатировал дипломат.