Киев объяснил на примере, какие гарантии безопасности ждет от США Ермак: соглашение США с Украиной должно работать, как меморандум с Израилем

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Ермак

Соглашение США с Киевом по гарантиям безопасности должно работать, как меморандум с Израилем, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого приводятся в статье на сайте украинского лидера. По его словам, Киев рассчитывает именно на такой подход.

Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль, — говорится в статье.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Запада не имеют возможности обеспечить Украине защиту от атак беспилотников, как они это сделали во время удара Ирана по Израилю. По его словам, для этого на украинской территории должны находиться военные базы западных государств, которых там нет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты не будут принимать на себя «боевую роль» на Украине. Спикер напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что нога американского солдата не ступит на землю Украины.

Тем временем газета Politico пишет, что Ближний Восток и Украина будут бороться за внимание стран — участниц Евросоюза на внеочередном саммите 17–18 апреля. Авторы издания предполагают, что европейские политики уделят больше внимания обострению между Израилем и Ираном, а не ситуации на Украине.