«У Киева есть ровно месяц»: польский генерал пообещал украинцам ад Генерал Пацек: через месяц на Украине начнется настоящий ад

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Киева остался месяц, чтобы подготовиться к большому наступлению России, которое может начаться в конце мая, заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью изданию Onet. По его словам, через несколько недель на Украине будет происходить ад. Помощь Запада поможет ВСУ продержаться несколько месяцев, но судьба конфликта уже предрешена, считает он.

Что касается обороны, Украина держится из последних сил. Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться, — подчеркнул он.

Он пояснил, что из нового пакета, за который проголосовала палата представителей США, непосредственно на закупку нового вооружения украинцы получат менее $14 млрд. Эти средства направят на закупку 155-мм артиллерийских снарядов, боеприпасов для стрелкового оружия и всего необходимого для работы ПВО. Этого может хватить на несколько месяцев, отметил он.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов ранее предположил, что ВС России начнут наступление в июне. По его словам, российские силы попытаются полностью занять территории ДНР и ЛНР. Буданов выразил уверенность, что продолжаться наступление будет до инаугурации нового президента США.