Тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Мадриде В Мадриде в акции «Бессмертный полк» участвовали россияне и испанцы

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/Global Look Press

В центре испанской столицы прошла акция «Бессмертный полк», пишет газета La Jornada. Организаторы шествия сообщили изданию, что на митинг в Мадриде собралось около двух тысяч человек. Стало известно, что в акции на центральном проспекте Пасео-дель-Прадо приняли участие не только люди российского происхождения.

Различные группы антифашистской борьбы в Испании поддержали призыв к демонстрации, прозвучавший из посольства России в Испании через социальные сети и с предварительного разрешения правительственной делегации в Мадриде. К маршу также присоединились граждане Испании, чьи близкие были свидетелями и жертвами войны или участвовали в борьбе с нацизмом.

Марш посвящен Дню Победы во Второй мировой войне, которую россияне и страны бывшего СССР называют Великой Отечественной войной, уточнило издание. La Jornada отметило, что в той войне погибло около 27 млн человек из Советского Союза. Газета добавила, что факту победы над нацизмом за пределами России не придают большого значения.

В Буэнос-Айресе 4 мая в 10-й раз прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники акции несли флаги и фотографии родных, принимавших участие в войне. Россияне и аргентинцы прошли вокруг центральной площади, напевая песни военных лет. Жители Буэнос-Айреса, проходившие мимо, интересовались, чему посвящено мероприятие. Некоторые решились принять участие в шествии.