Тысячи «коронаскептиков» вышли на улицы городов Германии с протестами

https://static.news.ru/photo/efe5083c-f522-11ea-894d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Демонстрации противников коронавирусных ограничений прошли 12 сентября в нескольких немецких городах. Акции протеста состоялись в Мюнхене, Висбадене и Ганновере.

Самая крупная манифестация должна была пройти в Мюнхене. Там организаторы подали заявку на мероприятие численностью пять тысяч человек, однако власти согласовали лишь 500. Тем не менее на шествие и итоговый митинг собрались существенно больше демонстрантов: по данным полиции, около трёх тысяч, местных СМИ — 10 тысяч. Порядок в баварской столице обеспечивали 1,4 тысячи оперативников.

В Ганновере на улицы вышли около тысячи демонстрантов, в Висбадене — несколько сотен человек.

Протестующие считают, что власти страны нарушили их права и ограничили свободу, приняв излишне строгие меры по борьбе с пандемией коронавируса. Большинство участников таких митингов не носят защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию в полтора метра. Они полагают, что COVID-19 не так опасен, как о нем говорят. О беспорядках или задержаниях не сообщается, передаёт ТАСС.

Издание уточняет, что в Германии режим жёстких карантинных мер действовал весной, а с мая ограничения начали снимать. Сейчас в стране открыты почти все общественные заведения. До сих пор посещать их можно только в медицинских масках и при соблюдении социальной дистанции. Массовые мероприятия запрещены до конца года.

Нынешние акции проходят из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом. За последние сутки в ФРГ инфекцию выявили у 1630 человек. Всего COVID-19 диагностирован у 258 480 немцев.

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