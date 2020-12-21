Тушите свет: Прибалтика рубит российский кабель

Евросоюз и страны Балтии подписали соглашение о выделении средств на достижение энергетической независимости Латвии, Литвы и Эстонии от России. До 2025 года прибалтийским государствам предоставят €720 млрд — самый большой грант от ЕС на постройку электрических сетей. Проект призван отсоединить страны Балтии от российских и белорусских поставщиков.

Прибалтийские государства начали работы по энергетической изоляции от России в 2017 году, когда Североатлантический альянс признал потенциально опасной зависимость этого региона от поставок российской и белорусской электроэнергии. Тогда Латвия, Эстония и Литва приняли решение к 2025 году выйти из электрического кольца БРЭЛЛ — синхронного режима работы электросетей прибалтийских государств, РФ и Белоруссии, установленного в 2001-м.

Страны Балтии, сети которых исторически были связаны с Россией, до сих пор в значительной степени изолированы от остального Евросоюза. Проблема для бывших советских стран заключается в том, что переориентация на западных соседей — дорогостоящий проект, средства на который не могут найти в самих республиках. Но на днях Брюссель дал понять, что не оставит этот регион без опеки.

Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большая часть выделенного гранта пойдёт на строительство так называемого Harmony Link — дополнительного электрического кабеля, соединяющего Польшу и Литву и проходящего по дну Балтийского моря. В последние несколько лет Прибалтика уже построила линии электропередачи с Польшей (LitPol Link), Швецией (NordBalt) и Финляндией (Estlink 1 и Estlink 2). На 2025 год намечен окончательный выход Прибалтики из БРЭЛЛ и синхронизация с европейской энергосетью ENTSO-E.

Этот проект не только обеспечит полную интеграцию Эстонии, Латвии и Литвы во внутренний энергетический рынок ЕС, но также облегчит переход на возобновляемые источники энергии в странах Балтии и в Польше, помогая им достичь «зелёных» целей Евросоюза, — заявила в связи с выделением гранта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Прибалтийские государства ранее жаловались, что Россия продаёт им энергоносители дороже, чем остальной Европе. В частности, Литва в 2013 году заявляла о цене на газ на 30% выше, чем для Германии. По этой причине желание обрести энергетическую независимость от России частично связано с экономическими причинами. Но немало в таком решении и политики.

БелАЭС Белорусская атомная электростанция/facebook.com

Та же Литва, например, бойкотировала запуск БелАЭС в Белоруссии, заявив, что не допустит поставок электроэнергии, выработанной станцией, в Евросоюз через свою территорию. Теоретически энергия с БелАЭС могла бы всё равно попадать в Литву через Латвию или Россию, но Вильнюс добился от других прибалтийских государств такого же бойкота белорусского электричества и права требовать от РФ доказательств того, что она не поставляет им продукт из соседней страны.

Помимо закупок электроэнергии из других государств ЕС, Прибалтика планирует увеличить производство внутри стран, главным образом за счёт возобновляемых источников энергии. В 2018 году их доля в энергобалансе Литвы составляла 25%, Латвии — 40% и Эстонии — 30%.