Турция заявила о непризнании итогов проводимых на Украине референдумов

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не признает итоги проводимых на Украине референдумов о присоединении ряда регионов к России. Калын в эфире телеканала NTV отметил, что его страна находится на стороне Украины и признает ее суверенитет и территориальную целостность.

Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой ситуации мы на стороне Украины, — заявил Калын.

Политик добавил, что Турция является единственной страной, которая прилагает все усилия для прекращения конфликта.

Турция также выступила за отмену права вето в Совбезе ООН. Руководство страны считает, что заменой праву может стать принятие решений большинством голосов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс вхождения республик Донбасса и подконтрольных России территорий Украины в состав РФ должен пройти быстро, если жители примут такое решение. Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях стартовали утром 23 сентября.