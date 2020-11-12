Турция ужесточила ограничения для туристов из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Турции ввели дополнительные ограничения как для туристов, так и для местных жителей из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

В частности в стране запретят курить на улицах. Отмечается, что это ограничение вводится для контроля масочного режима в стране, так как многие снимают маску под предлогом курения, предупредили в Ассоциации туристических операторов России.

После введения обязательного ношения масок было замечено, что некоторые люди снимали или использовали их неправильно, потому что курили на улицах, в парках и садах, где находится много граждан. Чтобы предотвратить распространение эпидемии и обеспечить правильное и постоянное использование маски, будет введён запрет на курение, — приводит Lenta.Ru выдержку из указа МВД страны.

Новые меры вступают в силу с 12 ноября. Нарушителям грозит штраф в размере 118 лир, что эквивалентно 2,1 тысячи рублей.

В начале ноября NEWS.ru писал, что с начала курортного сезона и на конец октября среди 326 российских туристов, приехавших в отпуск на турецкие курорты, зафиксировано 11 летальных исходов, связанных с коронавирусом.