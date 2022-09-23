Турция поддержала отмену права вето в СБ ООН

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

Турция выступила за отмену системы права вето, действующую в Совбезе ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, трансляция его выступления велась в Twitter.

Все больше политиков заявляют, что мир больше пяти постоянных членов СБ ООН, — заявил Чавушоглу журналистам по итогам участия делегации страны в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Заменой права вето, считает турецкий министр, может стать принятие решений большинством голосов. Главное в этом вопросе. отметил Чавушоглу, обеспечить максимальный охват и справедливость. Глава внешнеполитического ведомства Турции напомнил, что все больше мировых лидеров поддерживают призыв главы Турции Реджепа Эрдогана к реформированию ООН.

Правом вето в СБ ООН наделены только пять его членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить списки российских чиновников и отменить право вето при голосовании по вопросам, касающимся России. Причиной принятия последнего решения еврочиновники называют объявленную российским президентом Владимиром Путиным частичную мобилизацию.