Столтенберг объявил о созыве Совета Украина – НАТО

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина – НАТО на уровне послов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Блока. Отмечается, что обращение о проведении встречи поступило от Киева.

Датой проведения заседания назначено 10 января. При этом уточняется, что совещание пройдет в связи с «недавними ракетными обстрелами и атаками БПЛА» украинской территории.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон ранее заявил, что Россия запустила целый шквал ракет по военным объектам Вооруженных сил Украины. По его словам, такой ответ Москвы на удар по Белгороду показал свою эффективность. Джонсон подчеркнул, что украинская сторона потеряла много иностранных наемников, офицеров разведки и промышленные предприятия.

30 декабря ВСУ ударили по жилому массиву в Белгороде. В результате атаки украинской армии погибли 25 человек, более 100 числятся пострадавшими. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что потерявшие родных во время удара семьи получат по 3 млн рублей. Кроме того, по 500 тысяч перечислят в пользу тех, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. Губернатор заверил, что выплаты начнут осуществлять сразу после завершения новогодних и рождественских праздников.