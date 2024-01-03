«Шквал ракет»: в США оценили ответ Москвы на теракт в Белгороде Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ ответила шквалом ракет после теракта в Белгороде

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Россия запустила целый шквал ракет по военным объектам ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, такой ответ Москвы на теракт в Белгороде показал свою эффективность.

Россия запустила целый шквал ракет. <...> При этом они целенаправленно наносят удары по стратегическим целям. <...> Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование, — сообщил Джонсон.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по Белгороду. Погибли 25 человек, более 100 пострадавших. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей.

Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.

2 января военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что по совещанию представителей НАТО с командирами Вооруженных сил Украины в Харькове нанесен удар. По данным журналиста, под прицелом находились также склады и военные заводы города.