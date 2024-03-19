Стало известно, зачем Си Цзиньпин впервые после пандемии посетит Европу Politico: Си Цзиньпин поедет во Францию наладить отношения после сближения с РФ

Фото: kremlin

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые после пандемии коронавирусной инфекции посетит Европу, чтобы стабилизировать дипломатические отношения с Францией на фоне укрепления связей с Россией, сообщает Politico. Издание отмечает, что визит китайского лидера состоится в начале мая и совпадет с памятной датой — 60-летним юбилеем установления дипотношений между Пекином и Парижем.

По данным газеты, Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой, на которые повлияла поддержка России в условиях украинского конфликта. Однако авторы статьи со ссылкой на слова чиновника, пожелавшего остаться анонимным, отмечают, что в Париже, вероятно, настроения будут не праздничными.

Это будет менее праздничный и более напряженный визит, учитывая текущие экономические и геополитические ставки. Мы требуем взаимности в отношениях с Китаем, в частности, в ключевой области экологического перехода, — заявил он.

Некоторые официальные лица в разговоре с журналистами заявляли, что Пекин хочет убедить европейских партнеров позволить Москве участвовать в мирных переговорах по Украине. В противном случае Китай сам будет бойкотировать подобные встречи.

О том, что Китай может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине, если на них не будут приглашены представители России, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. По его словам, Европа получила соответствующий сигнал. Примечательно, что на участии РФ в диалоге также настаивает Швейцария.