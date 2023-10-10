Стало известно, вернется ли Россия в состав Совета ООН по правам человека Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024–2026 годы

Фото: Xu Jinquan/xinhua/Global Look Press

Совет ООН по правам человека

Россия не смогла набрать нужно количество голосов по итогам выборов в Генассамблее и не сможет вернуться в состав Совета ООН по правам человека в 2024–2026 годах, сообщает РИА Новости. При этом Восточную Европу в Совете будут представлять Болгария и Албания.

Отмечается, что Россия получила 83 голоса, при этом для избрания в состав Совета нужно 97. Среди восточноевропейских государств Албания набрала 123 голоса, а Болгария — 160.

В апреле 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За инициативу выступили 93 государства, против — 24, а воздержались от голосования еще 53 страны. Впервые предложение о приостановке членства России в СПЧ ООН выдвинули США, обвинив Москву в «нарушении мирового порядка». В результате РФ заявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин назвал кампанию Вашингтона по исключению России из Совета ООН по правам человека театром абсурда. По его словам, США сами неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в совете.

Он подчеркнул, что США ратифицировали только пять из 12 международных правозащитных конвенций. Например, Вашингтон до сих пор не присоединился к Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин — несмотря на декларируемое гендерное равенство страны. По словам Вершинина, это далеко не полный список, а лишь базовые договоры.