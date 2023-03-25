Стало известно о застрявших в порту Антверпена грузах для России Пять контейнеров с грузами для России на год застряли в порту Антверпена

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Порт Антверпена

Пять контейнеров индийской компании Jindal Stainless, отправленных в феврале 2022 года в Россию, застряли в порту Антверпена. Груз в Бельгии задержали из-за санкций Евросоюза, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что представитель Jindal Stainless рассказал о содержимом контейнеров. По его словам, в них находятся около 100 метрических тонн нержавеющей стали. При этом, как указал представитель Jindal Stainless, нержавеющая сталь в список санкций не входит. Ее должны были растаможить для дальнейшей транспортировки.

В марте 2022 года таможенное и акцизное управление Бельгии сообщало о блокировке в портах Антверпена и Зебрюгге около 1,5 тысячи грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений. При этом она не уточнила, когда предполагается начать работу над формированием очередного санкционного пакета.