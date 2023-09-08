Стало известно о политических амбициях Каллас на фоне недавнего скандала Каллас намерена вновь баллотироваться на пост лидера правящей партии

Фото: IMAGO/Tairo Lutter/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена вновь баллотироваться на пост лидера правящей партии, передает портал государственного телерадиовещания ERR. Политик отметила, что правление Реформистской партии поддержало ее амбиции. Соответствующее решение она приняла, несмотря на скандал из-за связанного с Россией бизнеса ее супруга.

Правление Реформистской партии поддерживает мое дальнейшее пребывание на посту лидера партии, и я намерена вновь баллотироваться на этот пост во время осенних выборов, — сообщила премьер-министр Эстонии.

Ранее стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, продолжает вести бизнес с РФ. Оппозиция напомнила, что премьер не раз призывала отказаться от любых сделок с Россией.

До этого Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку в связи с произошедшим скандалом. При этом она принесла извинения всем, кого задела данная ситуация. Премьер добавила, что оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если соберет необходимое количество голосов.

Халлик тем временем сообщил о намерении продать свою долю в компании Stark Logistics. Он также отметил, что супруга не была в курсе его предпринимательской деятельности.