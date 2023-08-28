Премьер Эстонии не намерена уходить в отставку из-за бизнеса мужа Глава Эстонии Каллас не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь подтвердила, что не намерена уходить в отставку из-за ситуации с бизнесом ее мужа Арво Халлика в России, передает РИА Новости. По ее словам, она сожалеет и приносит извинения за это.

Я продолжу работу в качестве премьер-министра. Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут необходимые голоса, и это их работа. Хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, — говорится в сообщении.

23 августа стало известно, что частично принадлежащая мужу Каллас транспортная компания Stark Logistics продолжает перевозить грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе, оппозиционные политики потребовали от Каллас уйти в отставку.

Каллас была известна своими критическими высказываниями по отношению к россиянам. Ранее она угрожала трибуналом россиянам, которые, по ее мнению, не испытывают вины за происходящее на Украине. Она также утверждала, что народ в России «заражен имперским мышлением», а российским школьникам преподают «неправильную советскую историю». На этом фоне чиновница призвала изменить менталитет россиян, чтобы положить конец «порочному циклу».