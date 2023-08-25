Муж премьера Эстонии решил выйти из бизнеса в России Муж премьера Эстонии продаст долю в компании, продолжающей возить грузы в Россию

Фото: Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас и Арво Халлик

Муж премьера Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил о планах продать долю в компании Stark Logistics, продолжающей возить грузы в Россию, передает портал ERR. Он также решил выйти из совета директоров компании и «отказаться от всех ролей и обязанностей» в организации.

В свете появившейся информации в СМИ я понимаю, что моя деловая деятельность и работа в компании Stark Logistics, оказывающей транспортные услуги из Эстонии в Россию, вызвали вопросы, которые влияют на работу моей жены, — сказал Халлик.

23 августа стало известно, что частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику транспортная компания Stark Logistics продолжает перевозить грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе, оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.

Ранее Каллас угрожала трибуналом россиянам, которые, по ее мнению, не испытывают вину за происходящее на Украине. Она также утверждала, что народ в России «заражен имперским мышлением», а российским школьникам преподают «неправильную советскую историю». На этом фоне чиновница призвала изменить менталитет россиян, чтобы положить конец «порочному циклу».