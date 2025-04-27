Стало известно, кто раздражает Трампа больше Зеленского Политолог Перенджиев рассказал о раздражении Трампа куловодами Зеленского

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский

Президента США Дональда Трампа раздражает не столько украинский лидер Владимир Зеленский, сколько его кукловоды в лице европейских лидеров, заявил политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что именно поэтому на встрече в Ватикане Трамп захотел пообщаться с Зеленским наедине как с самостоятельным политиком.

Трамп ранее говорил о раздражении в отношении Зеленского. Мне кажется, не столько его раздражает Зеленский, сколько те, кто его опекает. Трампу надоели эти кураторы. Зеленский во всех случаях ведет себя как марионетка, с ним невозможно вести переговоры как с самостоятельным политиком. И Трамп захотел пообщаться с Зеленским не как с некой куклой вместе с кукловодом, — высказался Перенджиев.

По его словам, Трамп не хотел, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон был свидетелем его разговора с Зеленским в Ватикане. Политолог предположил, что и Зеленского Трамп предупредил не распространять то, о чем они разговаривали.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский встретился с Макроном в Ватикане, чтобы рассказать ему детали беседы с Трампом. Лидеры провели короткий разговор перед похоронами папы Франциска.