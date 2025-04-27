В Европе раскрыли, зачем Зеленский встретился с Макроном в Ватикане Журналист Боуз: Зеленский поехал к Макрону для рассказа о беседе с Трампом

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном в Ватикане, чтобы рассказать ему детали беседы с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Лидеры провели короткий разговор перед похоронами папы Франциска.

Когда президент Трамп покинул Ватикан и вернулся в Штаты, наркофюрер немедленно отправился на романтическую чашечку кофе с Макролеоном, чтобы доложить ему каждое слово Трампа, — написал Боуз.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что его возмутило поведение Макрона, положившего руку на плечо Зеленскому во время похорон папы римского Франциска. По его мнению, так украинскому главе намекнули на то, что он должен отказаться от продвигаемых американским президентом Дональдом Трампом мирных инициатив.

Боуз уже критиковал встречу Трампа и Зеленского в Риме. Он напомнил, что украинский лидер обещал завершить кризис, но сейчас лишь проигрывает в противостоянии с Россией. Потерпевшая поражение сторона не может заявлять о каких-либо условиях, напомнил Боуз.

При этом сам Зеленский положительно охарактеризовал встречу с президентом США в Ватикане, назвав ее хорошей. Украинский лидер заявил, что состоявшаяся беседа имеет все шансы «стать исторической».