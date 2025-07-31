Стало известно, кого обвинит Евросоюз в возможном срыве сделки с США Политолог Блохин: Евросоюз может обвинить Россию в срыве торговой сделки с США

Евросоюз может обвинить Россию в срыве торговой сделки с США, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, в случае невыполнения условий соглашения Брюссель может сослаться на действия Москвы на Украине как на форс-мажорные обстоятельства.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен дала обещания президенту США Дональду Трампу [в рамках соглашения по 15%-м пошлинам на ряд товаров], но это лишь версия СМИ. Не факт, что это истина в последней инстанции. Если ЕС и США к чему-то пришли, например, Трамп прогнул фон дер Ляйен, и она согласилась принять его условия, тогда, скорее всего, они действительно пришли к такому соглашению. Но существуют различные форс-мажорные обстоятельства. Я подозреваю, что какой-то форс-мажор можно будет списать на действия России на Украине. То есть ЕС не выполнит условия сделки из-за РФ, — пояснил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15%-й таможенной пошлины на европейские товары, ввозимые в США. При этом тарифы на американский экспорт в ЕС отсутствуют. Первоначально Вашингтон планировал ввести 30-процентные пошлины на весь европейский экспорт.