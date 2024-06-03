Стало известно, какая страна разрешила Киеву бить F-16 по целям в России Politico: Нидерланды разрешили использовать F-16 для ударов по России

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency.Global Look Press

Кайса Оллонгрен

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство разрешает Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по «военным целям» на территории РФ, пишет Politico. По ее словам, Амстердам, в отличие от Бельгии, не будет накладывать ограничения на использование своих самолетов.

Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это (F-16. — NEWS.ru) для выбора военных целей, — заявила Оллонгрен.

Представитель Национальной гвардии штата Аризона в США ранее заявил, что выпуск украинских летчиков, которые прошли переобучение управлению американскими истребителями F-16, планируется уже в мае 2024 года. В беседе с журналистами он уточнил, что имеет в виду первый курс пилотов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо стране для достижения паритета с российской армией. По его словам, речь идет о порядка 120–130 военных самолетах. При этом Зеленский заявил, что вместо F-16 подойдут и другие современные истребители западного производства.