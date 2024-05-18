Назван срок выпуска обученных управлению F-16 украинских летчиков США рассчитывают выпустить первых переобученных на F-16 летчиков ВСУ в мае

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F-16

Выпуск украинских летчиков, прошедших переобучение управлению американскими истребителями F-16, планируется уже в мае этого года, заявил РИА Новости представитель национальной гвардии штата Аризона. По его словам, речь идет о первом курсе пилотов.

Мы по-прежнему ожидаем, что первый курс выпустится в этом месяце, — заявил собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо стране для достижения паритета с российской армией. По его словам, речь идет о порядка 120–130 военных самолетах. При этом Зеленский заявил, что вместо F-16 подойдут и другие современные истребители западного производства.

До этого СМИ сообщали, что Финляндия намерена продлить свое участие в британской операции Interflex по обучению военнослужащих украинской армии. Всего в данном процессе с финской стороны задействованы 20 человек.

Также ранее СМИ сообщали, что Франция начала формировать и готовить новое разведывательное подразделение для отправки на Украину. Речь идет о специалистах, которые уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии. Данное подразделение состоит из «сверхскоростных солдат». Они способны поддержать наступательные операции ВСУ.