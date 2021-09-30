Стало известно, как «Северный поток — 2» поможет Евросоюзу

Запуск «Северного потока — 2» в тестовом режиме без ограничений поможет ЕС избежать дефицита газа зимой. Коллапса в Европе скорее всего не будет, сообщил «Экономике сегодня» эксперт по энергетике Валентин Землянский.

По его словам, газопровод — главная защита от энергетического кризиса для европейских стран.

Давайте понимать, что есть интересная уловка с «Северным потоком — 2». Это технические испытания газопровода в процессе сертификации, при которых нет никаких ограничений относительно загруженности трубы, объёмов, которые будут прокачаны, и времени, в течение которого это будет происходить, — сказал Землянский.

Он добавил, что благодаря этой хитрости дополнительный газ может поступить на рынок Германии и стабилизировать ситуацию в ЕС.

Землянский также сообщил, что больше всех зимой финансово пострадают европейские частные потребители газа и промышленники. Сама Германия, по его словам, защитилась от подорожания спотового газа долгосрочными контрактами с «Газпромом».

Ранее сообщалось, что европейские страны столкнутся с серьёзными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой, такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Express. Многие отметили, что конфликт между странами Европы из-за природного топлива возник по вине России, которая намеренно «зажала Евросоюз в тиски».

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что при подготовке к зиме цены на газ в Европе продолжат расти, так как паника на рынке продолжается. По его словам, на увеличение стоимости топлива также влияет ситуация с возобновляемыми источниками энергии.