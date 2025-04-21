Стало известно, как пройдут похороны папы римского Франциска Епископ Дубинин: проститься с папой римским Франциском сможет любой желающий

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Возможность проститься с папой римским Франциском будет у любого желающего, сообщил ТАСС вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. По его словам, церемония является публичной, гроб понтифика должны будут выставить в базилике Святого Петра.

Похороны понтифика проходят в соответствии со специальным протоколом. Церемония будет публичной. Будет время для прощания и молитвы у гроба понтифика, который обычно выставляют в базилике Святого Петра. И уже тогда возможность прийти, молиться, прощаться с понтификом есть у каждого человека, — сказал он.

По словам епископа, Ватикан объявит дату похорон понтифика с учетом пасхальных дней. В настоящее время информации о дате и времени погребения Франциска нет.

Ранее Дубинин сообщил, что молитвы об упокоении папы римского Франциска начнутся в католических храмах России с сегодняшнего дня. Понтифик ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет.

Глава католической церкви правил 12 лет и страдал от различных недугов. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Франциска. Пост в социальной сети X сопровожден совместной фотографией понтифика с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Примечательно, что Вэнс встречался с Франциском в Ватикане за семь часов до его смерти.