Стало известно, даст ли Зеленский интервью Карлсону Пресс-секретарь Зеленского: президент Украины не даст интервью Такеру Карлсону

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, у главы республики совершенно другой график, согласно которому беседа с экс-ведущим Fox News не запланирована.

Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет, — отметил Никифоров.

Ранее Такер Карлсон сообщил о готовящемся интервью с Зеленским. Точной даты его выхода он не назвал. Карлсон подчеркнул, что американцы должны все знать о конфликте, который меняет роль США на мировой арене.

В феврале Карлсон посетил Москву. Изначально предполагалось, что он прилетел в Россию, чтобы снять интервью с президентом Владимиром Путиным. Долгое время эта информация оставалась на уровне слухов, однако позднее сам Карлсон подтвердил эти сведения. Комментируя свое решение, он заявил, что берет интервью у Путина из-за отсутствия у американцев понимания происходящего.

В мае появилась информация о том, что ведущий намерен стать лицом совместного проекта телеканала «Россия 24» и YouTube-канала «Карлсон ТВ». Первый выпуск передачи, по данным СМИ, должен был быть посвящен болезни Лайма и клещам. Однако глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон опроверг эту информацию.