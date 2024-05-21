Команда Карлсона сделала важное заявление о запуске в РФ телешоу Команда Карлсона опровергла запуск собственного телешоу в России

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Такер Карлсон

Глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон заявил, что американский журналист Такер Карлсон не станет ведущим своего собственного шоу на канале «Россия 24», пишет ТАСС. Ранее такая информация появилась в российских СМИ.

Это полная ложь, — сказал Томпсон.

Ранее сообщалось, что шоу стало совместным проектом российского телеканала и YouTube-канала «Карлсон ТВ». Первый выпуск передачи посвящен болезни Лайма и клещам. На протяжении эфира Карлсон беседует с экспертом о распространении заболевания.

Также Карлсон в эфире шоу Tucker Carlson Network заявил, что все заявления США о намерениях президента России Владимира Путина напасть на Европу абсолютно беспочвенны. Он напомнил, что Россия является крупнейшей по территории страной мира, и выразил сомнения насчет планов Москвы ее расширить.

Кроме того, журналист заявил, что Путин произвел на него большее впечатление, чем лидер США Джо Байден. Карлсон в эфире потокового сервиса Tucker Carlson Network заявил, что Путин — умный и интересный собеседник.