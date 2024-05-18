«Это бред»: Карлсон о заявлениях США про планы Путина на Европу Карлсон назвал бредом заявления о нападении России на Европу

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Все заявления США о намерениях президента России Владимира Путина напасть на Европу абсолютно беспочвенны, заявил в эфире Tucker Carlson Network американский журналист Такер Карлсон. Он напомнил, что Россия является крупнейшей в мире по территории страной, и выразил сомнения насчет планов Москвы ее расширить.

Это (заявления США о России. — NEWS.ru) — бред, — сказал журналист.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. По мнению президента России, для американского лидера это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев ранее заявил, что Европа готовится к войне с Россией. Он считает, что сейчас власти европейских стран проводят «фашизацию» населения, обрабатывая его информационно и настраивая против РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Штаты ради собственной безопасности не будут вступать в прямую конфронтацию с Россией. Он добавил, что на Украине не будет «ни одного американского солдата», при этом РФ, по его мнению, не сможет установить полный контроль над соседним государством.