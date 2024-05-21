Стало известно, чем занялся Такер Карлсон после интервью с Путиным Такер Карлсон начал вести свое шоу на российском телевидении

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Американский телеведущий, работавший на телеканале Fox News, начал вести собственное шоу на российском телевидении. Передача TUCKER выходит в эфире телеканала «Россия 24» и доступна в сервисе Smotrim.ru.

Шоу стало совместным проектом российского телеканала и YouTube-канала «Карлсон ТВ». Первый выпуск передачи посвящен болезни Лайма и клещам. На протяжении эфира Карлсон беседует с экспертом о распространении заболевания.

Такер Карлсон в феврале текущего года посетил Россию и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. ВО время визита телеведущий восхищался красотами Москвы. В конце апреля он также побеседовал с российским философом Александром Дугиным.

Ранее Такер Карлсон в эфире шоу Tucker Carlson Network заявил, что все заявления США о намерениях президента России Владимира Путина напасть на Европу абсолютно беспочвенны. Он напомнил, что Россия является крупнейшей по территории страной мира, и выразил сомнения насчет планов Москвы ее расширить.

До этого он утверждал, что президент России произвел на него большее впечатление, чем лидер США Джо Байден. Карлсон добавил, что Путин — умный и интересный собеседник.