Карлсон сравнил Путина с Байденом Журналист Карлсон: Путин более впечатляющий, чем Байден

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин произвел на него большее впечатление, чем лидер США Джо Байден. Карлсон в эфире потокового сервиса Tucker Carlson Network заявил, что Путин — умный и интересный собеседник.

Мне показалось, что он (Путин - NEWS.ru) интересный, умный, впечатляющий человек. В некоторых смыслах явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден, — заявил Карлсон.

Американский журналист в феврале 2024 года два часа беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Их разговор был посвящен конфликту с Украиной, а также отношениям с Западом, НАТО и США. В соцсети Twitter (X) интервью более 211,4 млн просмотров, на YouTube — превысило 19,4 млн. Тогда же Карлсон сообщил о своем намерении встретиться с Зеленским.

Карлсон после посещения Москвы признался, что его восхитила станция метро «Киевская». Он также провел сравнение с американским метрополитеном. По инфраструктуре можно понять то или иное общество, отметил Карлсон. Его поразило, как выглядит станция, открытая в марте 1954-го. Карлсон также посетил один из продуктовых магазинов Москвы, отметив более низкие цены по сравнению с США.

Ранее Карлсон заявил, что США ввязываются в конфликты с Россией и на Ближнем Востоке из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, как следствие, мир сейчас ближе к ядерному конфликту, чем когда-либо. По его словам, совершенно непонятно, почему Вашингтон пытается сделать Россию главным врагом и предупредил, что США будут втянуты и в другие конфликты.