«Война с Россией — самое важное»: Карлсон указал на опасный просчет Байдена Такер Карлсон: Байден провоцирует ядерный конфликт и втягивает США в войну с РФ

Фото: Official White House/Carlos Fyfe

Джо Байден

США ввязываются в конфликты с Россией и на Ближнем Востоке из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, как следствие, мир сейчас ближе к ядерному конфликту, чем когда-либо, сказал журналист Такер Карлсон в выпуске своей передачи, который опубликовал в Twitter (X). По его словам, совершенно непонятно, почему Вашингтон пытается сделать Россию главным врагом и предупредил, что США будут втянуты и в другие конфликты.

Почему они требуют этого? Почему война с Россией — это самое важное? Если посмотреть на цифры или на карту, неочевидно, что Россия стала бы главным врагом Америки. Есть другие кандидаты, — сказал журналист.

Как подчеркнул Карлсон, Байден фактически признал, что американские войска будут размещены в секторе Газа, что не будет полезным для США, это соответствует интересам лишь других стран. При этом неясны и цели окончания миссии в этом регионе, не понятно, когда наступит «победа». Вместо этого, подчеркнул он, жизни американцев будут подвергнуты риску.

Цель — втянуть США еще в одну войну за рубежом. Это не может помочь США. Это лишь повредит нам. Это уже вредит нам. Америку используют, это бывало так часто, — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Белый дом одобрил план строительства временного порта в секторе Газа, способного принимать крупные суда. Американский лидер также добавил, что порт нужен для поставок гуманитарной помощи, речи о вводе войск не идет.