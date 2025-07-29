Стало известно, что получил ЕС от торговой сделки с США

Торговая сделка ЕС и США помогла европейцам сохранить присутствие американских сил в Евроатлантике, сказал в беседе с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. При этом, уверен эксперт, Вашингтон не будет использовать торговые пошлины и другие экономические меры в качестве рычага давления на Евросоюз.

У Европы нет никаких собственных денег, поэтому из своего кармана она платить [за сделку] не будет. Для американцев просто подорожают европейские товары. Трамп же соберет больше налогов и снизит их для бизнеса, — пояснил политолог.

Дробницкий добавил, что европейским лидерам «глубоко плевать», как торговая сделка с США отразится на уровне жизни среднестатистического жителя ЕС.

Они выполнили свою политическую задачу по консолидации ЕС и США. Европа раньше хорошо жила на дешевых товарах из Китая, дешевых энергоносителях из России, а также на деньгах под низкий процент от ФРС США. Но эти времена закончились, разве что держится долларовая экономика. Социального взрыва не произойдет еще лет пять, будет просто снижение уровня жизни, — заметил политолог.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз не сможет выполнить предусмотренное торговой сделкой условие об инвестициях в размере $600 млрд в американскую экономику. По сведениям издания, эти средства должны были поступить исключительно из частного сектора, который не контролируется Брюсселем.