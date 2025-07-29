Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 01:25

Стало известно, что получил ЕС от торговой сделки с США

Политолог Дробницкий: торговая сделка позволила ЕС сохранить США в Евроатлантике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торговая сделка ЕС и США помогла европейцам сохранить присутствие американских сил в Евроатлантике, сказал в беседе с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. При этом, уверен эксперт, Вашингтон не будет использовать торговые пошлины и другие экономические меры в качестве рычага давления на Евросоюз.

У Европы нет никаких собственных денег, поэтому из своего кармана она платить [за сделку] не будет. Для американцев просто подорожают европейские товары. Трамп же соберет больше налогов и снизит их для бизнеса, — пояснил политолог.

Дробницкий добавил, что европейским лидерам «глубоко плевать», как торговая сделка с США отразится на уровне жизни среднестатистического жителя ЕС.

Они выполнили свою политическую задачу по консолидации ЕС и США. Европа раньше хорошо жила на дешевых товарах из Китая, дешевых энергоносителях из России, а также на деньгах под низкий процент от ФРС США. Но эти времена закончились, разве что держится долларовая экономика. Социального взрыва не произойдет еще лет пять, будет просто снижение уровня жизни, — заметил политолог.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз не сможет выполнить предусмотренное торговой сделкой условие об инвестициях в размере $600 млрд в американскую экономику. По сведениям издания, эти средства должны были поступить исключительно из частного сектора, который не контролируется Брюсселем.

США
Евросоюз
торговля
пошлины
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Розен
М. Розен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФАС выявила картель в ремонте электросетей
Морской круиз за 1000 рублей из Стамбула: как попасть на Принцевы острова
«Go to hell»: Россия может неожиданно резко ответить на ультиматум Трампа
Стало известно, что получил ЕС от торговой сделки с США
Массированный обстрел Донецка 29 июля: попадание в дом, взрывы, блэкаут
Города ДНР подвергаются массированной атаке ВСУ
Индийские власти резко ответили на критику своих отношений с Россией
Клюют клубнику, помидоры, яблоки: что делать, как прогнать птиц с участка
Китай и США проводят переговоры в Стокгольме
Финогеев день 29 июля: запреты, обязательные дела и народные предсказания
Временные ограничения действуют в одном из российских аэропортов
«Колоссальные размеры»: до каких значений выросли военные расходы НАТО
Киев получил тревожное сообщение от европейских спонсоров
«Враг России», «подыгрывает Путину»: зачем Трамп «играет в ультиматумы»
«Пошлет его»: продюсер о предстоящем разводе Кудрявцевой с мужем
«Скабрезная песенка»: Афганистан ответил на сообщения о гимне с черепами
Курс доллара на российском межбанковском рынке ускорил рост
Стена обрушившегося в Астрахани дома рухнула на женщину
Грузовой вагон попал под удар дрона ВСУ под Белгородом
«Это не конец». Прилучный и Муцениеце продолжили войну за сына. Все детали
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.