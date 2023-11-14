Испугавшийся повестки спортсмен с Украины отказался возвращаться из Италии Член сборной Украины по спортивной рыбалке Билан отказался уезжать из Италии

Фото: vk.com/artur_bilan

Артур Билан

Член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан сбежал из расположения команды в Италии, чтобы остаться в Европе, сообщил капитан сборной Данил Лясов на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам самого Билана, он отказался возвращаться на родину из-за страха перед мобилизацией. Мужчина отметил, что ему уже пришло несколько повесток.

Лясов опубликовал скриншоты переписки со сбежавшим спортсменом. Билан утверждает, что он и его супруга не хотят жить в постоянном стрессе, поэтому он посчитал побег лучшим решением. При этом член сборной Украины признает, что после такого поступка его карьера будет окончена. Отмечается, что в 2012 году Билан стал чемпионом мира по ловле рыбы спиннингом с берега.

Артур Билан — не первый украинский спортсмен, отказавшийся возвращаться на родину из заграничной поездки. Ранее аналогичное решение принял футболист команды «Шахтер» Александр Роспутько, покинувший расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов. Изначально предполагалось, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской командой «Звезда», однако эта информация не подтвердилась.