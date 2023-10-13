Украинский футболист неожиданно пропал после матча еврокубков Футболист украинского «Шахтера» неожиданно пропал после матча в Бельгии

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Украинский футболист Александр Роспутько, выступающий за клуб «Шахтер», пропал после матча юношеской Лиги УЕФА с «Антверпеном», сообщает неофициальный сайт болельщиков «Динамомания». 19-летний спортсмен должен был вылететь из Бельгии на Украину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось.

Накануне вылета Роспутько договорился о новом пятилетнем контракте с ФК «Шахтер», именно поэтому его включили в заявку на матч с бельгийским клубом. Во время поисков футболиста в аэропорту обнаружили только его аккуратно сложенную форму. Он удалил все записи из социальных сетей и перестал отвечать на звонки. Пока его местонахождение неизвестно.

Перед игрой «Шахтера» с «Антверпеном» УЕФА снял главу департамента судейства Российского футбольного союза Милорада Мажича, который был назначен инспектором матча во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщал Telegram-канал «Мутко против», замену произвели по требованию «Шахтера» и Украинской ассоциации футбола.

УЕФА стал аморфной организацией, которая меняет решения под политическим давлением, заявил ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Так именитый спортсмен прокомментировал недопуск российских юниоров к международным турнирам. По его словам, организацией руководят очень слабые люди.