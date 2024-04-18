«Спасибо за меткость»: Зеленский взял ответственность за удар по Крыму Зеленский заявил о причастности ВСУ к удару по аэродрому в крымском Джанкое

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины причастны к удару по аэродрому в крымском Джанкое, заявил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский. Он также выразил благодарность главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому за проделанную работу. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Сегодня ВСУ реализовали удар по Джанкою, по аэродрому. Спасибо за вашу меткость, — сказал Зеленский.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что Вооруженные силы Украины могли атаковать аэродром в Джанкое баллистическими ракетами. По информации канала, атака велась в ночь на 17 апреля на протяжении часа. Как пишет Baza, ВСУ выпустили семь или восемь ракет. Telegram-канал SHOT сообщал, что жители крымского Джанкоя слышали мощные взрывы в небе над городом. Минобороны России эти сведения не комментировало.

Очевидцы рассказали, что сразу несколько громких хлопков были слышны около четырех часов утра. SHOT уточнил, что после этого в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар. Вскоре в Сети опубликовали видео возгорания, который, предположительно, начался в Джанкое. На кадрах заметны густые клубы дыма.

Telegram-канал «Рыбарь» писал, что аэродром атаковали со стороны Херсонской области. По его данным, налет проводился в две волны — при первом ударе было задействовано семь ракет, во второй — не менее пяти. По информации «Рыбаря», главная задача обстрелов со стороны ВСУ состояла в лишении российских подразделений координации путем поражения командных пунктов. Минобороны России не комментировало это.