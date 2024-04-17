Появились подробности атаки ВСУ на аэродром в Крыму Baza: ВСУ могли ударить по аэродрому в Джанкое баллистическими ракетами

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что Вооруженные силы Украины могли атаковать аэродром в крымском Джанкое баллистическими ракетами. По информации канала, атака велась минувшей ночью на протяжении часа. Минобороны России эти сведения не комментировало.

Как пишет Baza, ВСУ выпустили семь или восемь ракет. Telegram-канал SHOT сообщал, что жители крымского Джанкоя слышали мощные взрывы в небе над городом.

Очевидцы рассказали, что сразу несколько громких хлопков были слышны около четырех часов утра. Канал уточнил, что после этого в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар. Вскоре в Сети опубликовали видео пожара, который, предположительно, начался в Джанкое. На кадрах заметны густые клубы дыма.

Движение автомобилей по дороге от Джанкоя до села Победного Джанкойского района было приостановлено, организован объезд. Автобусам пригородного и междугороднего сообщения также скорректировали маршруты.

Ранее британский таблоид The Sun написал, что Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале заявили, что при атаке могут быть использованы истребители F-16.