В Британии сообщили, когда ВСУ планируют ударить по Крымскому мосту The Sun: ВСУ попытаются атаковать Крымский мост в середине июля

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Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля, пишет британский таблоид The Sun. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале заявили, что при атаке могут быть использованы истребители F-16.

Украина нанесет удар по Крымскому мосту в середине июля, — пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. По его словам, на полуострове есть и другие объекты, которые представляют интерес для ВСУ.

Глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов при этом заявлял, что Крымский мост действительно остается приоритетной целью. Однако он подчеркнул, что Киев не сможет уничтожить сооружение, так как оно хорошо защищено.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления Зеленского лишний раз доказывают необходимость спецоперации. По его словам, российский лидер Владимир Путин принял абсолютно правильное и выверенное решение, объявив о начале СВО. По его словам, таким образом Киев лишний раз демонстрирует свою сущность.