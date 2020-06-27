Совет ЕС заявил о необходимости ограничить наличные платежи

https://static.news.ru/photo/55db973a-b89e-11ea-9e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Представители Европейского союза призвали Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований. Это необходимо сделать для борьбы с организованной преступностью.

Помимо этого, в Совете ЕС предложили рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы для объединения национальных централизованных реестров банковских счетов. По мнению представителей ведомства, это позволит ускорить доступ к финансовой информации и поспособствует трансграничному сотрудничеству.

Также в Совете выступили за возобновление обсуждения со странами участницами объединения ограничения платежей наличными средствами.

NEWS.ru писал ранее, что ЕС намерен сузить список стран, с которыми будут открыты внешние границы. Также дипломаты выработают особые критерии для стран, вошедших в этот перечень.