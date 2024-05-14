Совет ЕС открыл Украине доступ к регулярной финансовой помощи ЕС утвердил план реформ Украины, открывающий Киеву доступ к €50 млрд помощи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет стране доступ к финансовой помощи на сумму €50 млрд до 2027 года, следует из распространенного заявления Совета. Уточняется, что теперь Киев сможет «получать платежи регулярно» при условии соблюдения плана.

Совет ЕС решил, что, благодаря плану реформ, Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки в размере до €50 млрд из фонда ЕС для Украины, — говорится в документе.

Комментируя решение Совета, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что одобрение плана позволяет полноценно запустить программу Ukraine Facility. По его словам, Киев в ближайшее время получит €1,89 млрд. В общем в 2024 году в рамках проекта украинской стороной планируется привлечь €16 млрд.

Лидеры стран ЕС одобрили выделение Киеву €50 млрд в рамках программы на 2024-2027 годы 1 февраля на саммите в Брюсселе. Согласно итоговой декларации, Евросоюз будет ежегодно проводить утверждение выплат. Основанием для этого станет доклад Еврокомиссии о выполнении Киевом поставленных условий, включая борьбу с коррупцией, соблюдение прав человека и прав меньшинств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не бросит Киев. По его словам, Украина получит от ФРГ оружие на €7 млрд в 2024 году. Он добавил, что Берлин предоставит Киеву третий ЗРК Patriot, что было нелегким решением, потому что у ФРГ их не так много.