Сотрудницы национальной оперы «Эстония» заявили о домогательствах директора

https://static.news.ru/photo/992fddd4-b484-11ea-bd0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mika Schmidt/Global Look Press

Бывшие и нынешние сотрудницы национального оперного театра «Эстония» обвинили в домогательствах его директора Айвара Мяэ.

Корреспондент издания пообщалась с десятком бывшим и действующих работниц «Эстонии», которые уверяют, что директор театра годами унижал своих коллег-женщин, делал неуместные сексуальные комментарии и пытался их «щупать», — об это пишет издание Eesti Ekspress.

Директор театра назвал заявления сотрудниц наговором. По его словам, если их слова правдивы, тогда бывшим и нынешним работницам театра следует обратиться в суд.

После разгоревшегося скандала совет Национальной оперы «Эстония» принял решение собраться на внеочередное заседание по вопросу обвинения директора театра в домогательствах.

60-летний Мяэ руководит театром с 2009 года. Он награждён орденом «Белой звезды». В 2019 году «Эстония» выступила с гастролями на сцене Большого театра, впервые за 30 лет.

Национальная опера «Эстония» ведёт свою историю с 1865 года, когда в Таллине было основано музыкально-певческое общество «Эстония». Театр сменил несколько названий, с 1998 года официальное название учреждения Национальная опера «Эстония».

NEWS.ru писал, что престарелого экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена обвинили в домогательствах. Немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке заявила, что в 2018 году на мероприятии, посвящённом 100-летию экс-канцлера Германии Гельмута Шмидта, политик положил ей руки на ягодицы, расцеловал в щёки, а также на немецком пожелал «сладких снов».