Сотни британцев заразились в Турции сальмонеллезом С начала года 214 британцев заразились сальмонеллезом после путешествия в Турцию

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Великобритания с января 2023 года зафиксировала 241 случай заражения сальмонеллезом у туристов, прибывших из Турции, сообщает Агентство по безопасности здравоохранения Соединенного Королевства. Этот показатель оказался выше данных за аналогичный период предыдущего года.

Следите за тем, что вы едите и пьете. [Агентство] выявило рост желудочно-кишечных инфекций у путешественников, возвращающихся из Турции: с начала этого года выявлен 241 случай Salmonella enteritidis, — говорится в пресс-релизе организации.

В агентстве напомнили, что снизить вероятность заражения кишечной инфекцией могут простые действия. В том числе тщательное мытье рук, особенно после посещения туалета и перед приготовлением или приемом пищи. Также специалисты считают важным удостовериться, что продукты тщательно приготовлены или разогреты, а скоропортящиеся продукты хранятся в холодильнике или морозильной камере в соответствии с правилами.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что цены на отдых в Турции в 2023 году по сравнению с прошлым годом выросли на треть. Подорожали не только туры, авиабилеты и размещение в отелях, а практически все, включая продукты питания.