Состояние здоровья Навального обеспокоило МИД Великобритании

https://static.news.ru/photo/6be7791e-8eee-11eb-b238-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный (архивное фото) Фото: navalny/instagram.com

Британский МИД обеспокоен состоянием здоровья пребывающего в колонии российского оппозиционера Алексея Навального. Ведомство призывает обеспечить ему доступ к медпомощи.

Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями об ухудшении здоровья Навального. Жизненно необходимо, чтобы у него был доступ к медицинской помощи, — цитирует «Интерфакс» сообщение МИД.

Ведомство также обратилось к властям РФ с призывом «незамедлительно освободить» оппозиционера.

Навальный находится в исправительной колонии № 2 в Покрове. Он приговорён к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным из-за того, что он не отмечался в инспекции ФСИН в период лечения в Германии.

Некоторое время назад он пожаловался на условия содержания главе ФСИН. Навальный при этом отметил, что руководство колонии не допускает к нему врачей, несмотря на его острую боль в спине. Об ухудшении здоровья оппозиционера говорили и его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области, сославшись на результаты обследования Навального, заявили, что состояние его здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что жена Навального Юлия призвала президента Владимира Путина освободить её мужа. По её словам, здоровье супруга ухудшилось ещё во время нахождения в СИЗО, но он запрещал говорить об этом публично, так как не любит жаловаться. В Кремле заявили, что это обращение следует адресовать Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).