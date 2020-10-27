Собчак поддержала Макрона после защиты «свободы слова»

https://static.news.ru/photo/b13064f4-1865-11eb-a157-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что во Франции «продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммада, потому что это — свобода слова». На своей странице в Instagram она также ответила главе Чечни Рамзану Кадырову, раскритиковавшему французского президента за эти слова.

Макрону решил ответить Кадыров: «Издевательское отношение к религии, насмешки над ней — всё это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей». Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности». То есть не принимать ценности других — это покушение? Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Свобода в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. Хотите сидеть закутавшись до самых глаз на пляже в Ницце — ваше право. А моё — ходить в бикини. Неужели эта простая истина так сложно даётся человечеству, — написала телеведущая.

По мнению Собчак, религия и государство — те силы, которые стремятся отнять у человека свободу — самое ценное, что есть у человека, по этой причине произошедшее во Франции так важно.

Макрон мой герой в эти дни, — заключает Собчак.

Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции своими действиями провоцирует мусульман на новые преступления. Как писал NEWS.ru, чеченский лидер призвал Макрона прекратить «провокации и нападки на веру», в противном случае, по мнению Кадырова, он войдёт в историю как президент, «принимающий сумасбродные решения».

Муфтий Чечни Салах Меджиев также раскритиковал лидера Франции, назвав его «террористом № 1 в мире» и «врагом всех мусульман». Муфтий оказался недоволен инициативой властей страны по борьбе с радикальным исламом.