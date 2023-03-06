Радиация сделала собак из Чернобыля уникальными Science Advances: уникальные изменения ДНК выявили у собак в Чернобыльской зоне

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Международная группа ученых выявила уникальные изменения в геноме собак из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщил научный журнал Science Advances. Исследователи изучили образцы ДНК свыше трех сотен бродячих собак, обитающих в окрестностях ЧАЭС, сравнив их со структурой геномов породистых псов и одичавших питомцев из других регионов. Результаты показали, что животные обладают уникальным устройством ДНР, которое при этом отличается у псов из Припяти, где расположен реактор, и находящихся чуть далее городов Чернобыль и Славутич.

Сравнение ДНК собак в зоне отчуждения с устройством геномов различных пород домашних и одичавших питомцев из разных уголков планеты указало на то, что собаки из Чернобыля обладают уникальной структурой генома, причем она заметно отличается среди разных групп животных в зависимости от отдаления их территории обитания от ЧАЭС, — говорится в исследовании.

За пять лет ученые отловили и собрали образцы крови и тканей тела 302 собак, большинство из которых проживали на промплощадке ЧАЭС, а также в 15-45 километрах от эпицентра аварии. В результате исследователи выделили две группы питомцев, геном которых отличался от обычных собак. Первая группа проживала в непосредственной близости к ЧАЭС, а вторая в Славутиче и Чернобыле. Несмотря на частое скрещивание, генетически они не были похожи друг на друга. Ученые связали это с воздействием радиации на организм.

В октябре 2020 года в Чернобыле обнаружили редкую бабочку, размеры которой сопоставимы с птицей. Речь идет о виде голубая ленточница, размах крыльев которой достигает 110 мм.