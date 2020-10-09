Экологи нашли в Чернобыле гигантскую бабочку размером с птицу

https://static.news.ru/photo/b8b3d78c-0a29-11eb-a54c-fa163e074e61_660.jpg Фото: zapovidnyk.org.ua

Редкий вид бабочек обнаружен в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Так, найденное насекомое по своим размерам напоминает птицу.

Информация об этом представлена на странице учреждения в Facebook.

По словам учёных, голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ним. Это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на Украине и в Европе. Как правило, размах её крыльев достигает 110 миллиметров.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные раскрыли секрет прищуренного взгляда у кошек и выяснили, как можно наладить отношения с этими своенравными животными.

Исследователи считают, что едва открытые глаза — это аналог улыбки у кошек, а человеческую улыбку ртом животные не воспринимают как позитивный сигнал.