Экологи нашли в Чернобыле гигантскую бабочку размером с птицу

Редкий вид бабочек обнаружен в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Так, найденное насекомое по своим размерам напоминает птицу.
Информация об этом представлена на странице учреждения в Facebook.
По словам учёных, голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ним. Это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на Украине и в Европе. Как правило, размах её крыльев достигает 110 миллиметров.
Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные раскрыли секрет прищуренного взгляда у кошек и выяснили, как можно наладить отношения с этими своенравными животными.
Исследователи считают, что едва открытые глаза — это аналог улыбки у кошек, а человеческую улыбку ртом животные не воспринимают как позитивный сигнал.
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