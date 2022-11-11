СМИ узнали, что банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту «Страна.ua»: банковскую систему Украины готовят к полному отключению электроэнергии

Банковскую систему Украины готовят к полному отключению электричества. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на внутренний документ Национального банка Украины (НБУ). В документах описываются сценарии отсутствия стабильного обеспечения городов и регионов страны электроэнергией на срок от нескольких дней до месяца. Циркуляр предназначается для системно важных банков, в число которых в настоящее время входит 14 структур.

Согласно документу, оповещенные финансовые учреждения обязаны закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и запастись топливом для функционирования центров обработки данных на срок не менее чем 7 дней с постоянным пополнением запасов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что администрация украинской столицы прорабатывает различные сценарии развития ситуации с отключением электричества в городе. По его словам, местные власти в том числе рассматривают возможность введения полного блэкаута в Киеве. Градоначальник отметил, что власти намерены запастись дизельным топливом, электрогенераторами, едой и питьевой водой, а также обустроить пункты обогрева, которых будет не менее тысячи.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Это произшло после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвинила украинские спецслужбы. В дальнейшем ракетные удары России по центрам управления и объектам критической инфраструктуры Украины продолжились.