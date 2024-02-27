СМИ Украины сообщили о взрывах в Полтаве «Общественное»: в Полтаве прозвучали взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Полтаве на северо-востоке Украины прозвучала серия взрывов, сообщает издание «Общественное». Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на 27 февраля воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревожные сигналы слышны в контролируемых Украиной районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области, об этом сообщал глава совета обороны города Александр Вилкул. Подробности случившегося не приводились, однако чиновник в своем Telegram-канале отметил, что «все нормально».

До этого взрывы прогремели в центре подконтрольного Украине Херсона, об этом заявлял глава городской администрации Роман Мрочко. Он призвал местных жителей не находиться на открытом воздухе.

Также стало известно, что в нескольких подконтрольных Киеву областях была объявлена воздушная тревога. Мэр города Хмельницкого Александр Симчишин информировал о работе ПВО и поражении инфраструктурного объекта. Также поступали данные о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях. Подробности не уточнялись.