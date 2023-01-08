От опасного для жизни избыточного веса страдают около четверти солдат армии Великобритании. Об этом сообщил обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент. По его словам, командование делает все возможное, чтобы привести бойцов в приемлемую форму — вплоть до оперативных вмешательств.
Почти 40 тысяч военнослужащих из 145 тысяч страдают от избыточного веса или ожирения, — отметил журналист.
По его данным, с 2010 года от службы из-за данной проблемы были отстранены 5200 солдат. Самый тяжелый из бойцов, которым было приказано покинуть службу, весил более 180 килограммов.
При этом для борьбы с ожирением с 2014 года более 850 солдат пропили курс таблеток для похудения, еще 60 военнослужащим сделали липосакцию.
Офицер Феррен Морган заявил, что причиной, по которой солдаты перестали считать важным поддерживать тело в тонусе, стало развитие культуры бодипозитива.
Согласно британской статистике, риску значительного ухудшения здоровья из-за лишнего веса подвержены 39 536 солдат армии Великобритании.
Ранее сообщалось, что армия США не достигла цели по набору военнослужащих на 2022 год из-за отсутствия аттестатов средней школы, большого количества случаев ожирения и проблем с психическим здоровьем среди молодежи. Дефицит составил примерно 25% солдат.