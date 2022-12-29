Fox News: армия США недобрала 25% солдат из-за проблем с психикой у многих

Фото: US Army/Flickr.com

Армия США не достигла цели по набору военнослужащих на 2022 год из-за отсутствия аттестатов средней школы, большого количества случаев ожирения и проблем с психическим здоровьем среди молодежи, считают журналисты Fox News. Дефицит составил примерно 25% солдат.

По мнению авторов материала, одним из факторов снижения интереса к военной службе можно также считать отделение армии от общества.

ВС США набирают все меньше добровольцев из сокращающегося числа семей военных, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в уставе американской морской пехоты может быть отменено обращение к вышестоящим офицерам, носящее гендерную окраску. Согласно опубликованному на днях исследованию, большинство офицеров высказались за то, чтобы низшие чины воспринимали их как бесполых функционеров, а не как живых людей с неизбежно присущими таковым половыми признаками.

Также сообщалось, что большое количество самолетов ВВС США не смогли пройти проверку боевой готовности, сообщает издание Defense News, ссылаясь на свежий федеральный отчет. Автор статьи Рейчел Коэн пишет, что проводившие осмотр специалисты обращали внимание на такой показатель, как коэффициент готовности к выполнению задачи — частота, с которой самолет может подниматься в воздух и выполнять хотя бы одну из боевых миссий.