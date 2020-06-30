СК России завёл дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

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Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе.

По данным следствия, 29 июня в поселке Фрунзе Луганской области украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры. В результате инцидента осколочные ранения получил мирный житель 1998 года рождения.

Как сообщается на сайте СК России, уголовное дело по статье ч. 1 ст. 356 УК РФ о применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как писал NEWS.ru, полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов считает, что Украина специально затягивает принятие необходимых решений, чтобы продлить действие антироссийских санкций. Такое мнение у него сложилось по итогу переговоров.